“Toman” padres de familia escuela secundaria en Huatusco; exigen tres docentes

Padres de familia bloquearon la escuela Secundaria General “Jovita Lara Estrada” y se niegan a dejar tomar el cargo a la nueva Directora, porque ellos expresaron que no necesitan directora, lo que urge para sus hijos son tres profesores para las materias de Español, Matemáticas e Historia.



El supervisor escolar de la zona número 12, con sede en Fortín, Jaime Larios Sánchez, pidió a los padres de familia que dejen entrar a la nueva Directora para que apresure a la SEV y lleguen los profesores que faltan para las materias antes requeridas.



Sin embargo, los padres de familia manifestaron que a ellos no les urge una Directora, sino los tres profesores, porque la solicitaron desde el inicio de este ciclo escolar y no les han enviado nada.



Detallaron que llegó un profesor para Matemáticas, pero solo estuvo dos semanas y se fue porque le dieron la plaza en otra escuela.



Esta situación, comentaron, les ha complicado el ciclo escolar a sus hijos, porque están por iniciar los exámenes y no tienen profesores para que sean evaluados.



La Subdirectora, hace las funciones de Directora y de Profesora, con el fin de que los jóvenes no pierdan clases, pero consideraron que la urgencia para esta escuela son docentes, no Directora.



Por su parte, el supervisor escolar, reconoció que el problema de la falta de maestros no es solamente de este plantel educativo, sino también de otras que se encuentran en Fortín, y otra de Huatusco.



Mientras tanto, pidió a los padres de familia que analicen el tema, de si reciben a la directora para que los ayude a gestionar los profesores, o se lleva a la directora a su oficina de supervisión escolar, mientras se define su situación con el plantel Jovita Lara, de Huatusco.