"Traidores a la patria" defienden a empresas extranjeras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es increíble que haya tanto “traidor a la patria”, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y empresas extranjeras en el tema de las consultas solicitada por Estados Unidos y Canadá sobre la política energética nacional dentro del T-MEC.“Lo que me llama mucho la atención es que haya tanto traidor a la patria, en nuestro país, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y empresas extranjeras.“Es increíble, se cierne el espíritu de Santa Anna, de Porfirio Díaz, de Gortari, pero mucha gente en la academia con los intelectuales, internacionalistas, como quisieran que nos castigara los extranjeros, que nos fuera mal, es increíble”.En conferencia de prensa, en las instalaciones de la 12 Zona Naval, el titular del Ejecutivo señaló no hay ninguna violación al Tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso.Recordó que el capítulo enérgico del T-MEC, el pasado gobierno había entregado el petróleo, pero como presidente electo se opuso a esa redacción y logró corregirse.