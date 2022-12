“Tramitadores" que negocian con reemplacamiento acapararon lugares en Hacienda

Ciudadanos que acudieron a realizar su reemplacamiento en las oficinas de Hacienda del Estado en Orizaba denunciaron que los lugares fueron acaparados por personas que se dedican a hacer estos trámites y que cobraban por ello dos mil pesos.Reconocieron que, si bien dejaron este proceso hasta el final y llegaron a formar desde un día antes, cuando llegan a las ventanillas les dicen que ya no hay espacio para hacer el reemplacamiento.Un afectado comentó que la lista de espera es de 100 personas y a pesar de que hay quienes llegan con toda su documentación y hasta su cita, no se les respeta.Los ciudadanos criticaron el que se presenten este tipo de problemas y que no se cuide que los lugares sean apartados por "tramitadores" que sólo hacen negocio con ello.Cabe recordar que este trámite vence el 31 de diciembre, por lo que los ciudadanos que dejaron este trámite para el final tiene aún un par de días para realizarlo.Sobre esta situación, el asesor de la asociación de taxistas GRITO, Jairo Sosa Guarneros, indicó que la ampliación del periodo para reemplacamiento para los particulares afectó los transportes públicos, ya que se dejó de atender a éstos del 21 al 28 de diciembre y la gente que busca cumplir con esta parte se encuentra “muy asustada” por las sanciones que se ha anunciado que se comenzarán a aplicar el próximo año.