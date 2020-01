“Tremenda sequía” mató campos de Actopan y Alto Lucero

Debido a la sequía registrada en 2019, la zona rural de Actopan y Alto Lucero experimenta, a inicios de este 2020, una condición crítica en la producción agrícola y pecuaria.



"Nuestra región de Los Baños, Tinajitas, La Luz, Ojital, El Viejón, Playa Villa Rica, San Juan Villa Rica, Palmas de Abajo y La Mancha, se encuentra en una situación de sequía tremenda y no hay producción", dio a conocer el agente municipal de la congregación Los Baños, Ascención Sánchez.



Dicha situación igual la atraviesan Palma Sola, Topilitos, Colorado, El 24 y Piedra Blanca, del municipio de Alto Lucero, agregó la autoridad auxiliar.



"No tenemos producción ni de frijol ni de maíz, ni de caña porque los cañales se perdieron, porque no son riego de río, el ganado se ha muerto, la gente lo tiene que estar vendiendo, ya la gente que tiene sus vaquitas está cansada de estar acarreando agua", dijo.



Lo anterior, sumado a las condiciones de bajo nivel de los manantiales de agua fría, necesarios para la producción pecuaria.



"Todo lo que se relaciona al pastoreo de ganado está muy crítico, la gente está muy preocupada, en los cerros y en la parte alta donde está la ganadería aquí en la región y te puedo hablar que sólo hay cuatro manantiales muy castigados y las partes bajas tiene que estar llevando (el agua) con burro, con caballo", dijo.