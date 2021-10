"Tu titulito no sirve": La universidad es el peor error, dice coach de vida

Internautas revivieron un video donde el influencer de negocios Carlos Muñoz causó polémica tras haber criticado la educación media superior, donde el emprendedor sugirió a sus seguidores no asisitir a la universidad.A través de una transmisión en vivo hecha el 28 de julio de 2019, el empresario destacó que varios jóvenes y padres de familia le preguntaron sobre qué recomendaciones podría darle a los estudiantes que estaban a punto de ir a la universidad, a lo que el mexicano recomendó a sus seguidores y amigos un "año de remediales" para crecer profesionalmete."Si estás a punto de graduarte de la prepa o tu hijo está a punto de graduarse de la prepa, no lo metas a la universidad. Creo que la universidad es el peor error en una etapa tan importante, donde hace falta esa madurez. ¿Qué haría yo? Yo haría lo que llamo el ‘año de remediales en tu carrera de crecimiento exponencial’. Tu titulito no sirve para una ching***. Que te quede bien claro desde ahorita”, dijo Carlos Muñoz.Durante la transmisión, el también coach de vida indicó de forma despectiva que el sistema educativo forma a la gente para ser "obrero y empleado" y explicó que en su año de remediales los jóvenes deben despegarse totalmente del sistema educativo y de un trabajo que les impidiera desarrollarse."Vienes de una educación de mierda, donde te trataron de hacer igual a todos los demás, te educaron para ser obrero y empleado, te educaron para mantener un orden y matar tu creatividad", explicó.