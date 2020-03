“Un día sin mujeres” es apolítico y para decir basta a violencia: Rocío Ojeda

Las posturas asumidas por las mujeres en México para exigir respeto, igualdad y alto a la violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer, representan el hartazgo en el que viven y que ahora unidas a través de movimientos simbólicos, exigen respeto y reconocimiento al papel fundamental que desempeñan día a día en la sociedad, en el trabajo y en el hogar, expresó la doctora Rocío Ojeda Callado, académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de la Universidad Veracruzana.



A 45 años de que se decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, la también delegada sindical del Fesapauv en ese plantel consideró que las mujeres en la actualidad viven con miedo al ser las principales víctimas de feminicidios, violencia doméstica y discriminación que se registra en el país.



“Lamentablemente con muchos temores a caminar por las calles, miedo a que te asalten, a que te agredan y lo que es peor a que te quiten la vida”.



¿Qué significado tiene la marcha convocada para este 8 de marzo en el país?, se le preguntó a la también expresidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en el estado de Veracruz (CEAPP), quien sin mayor preámbulo respondió: “es una manifestación simbólica con la cual se pretende lograr una mayor igualdad de condiciones, una forma de decir, de evidenciar la fuerza que tenemos las mujeres en los diferentes ámbitos , económico, social cultural etcétera y el hecho por un lado de marchar en el Día Internacional de la Mujer y por el otro lado, de evidenciar a través de nuestra ausencia, la participación tan importante que tenemos en los diferentes ámbitos; es una forma de manifestar nuestra inconformidad de hartazgo ante lo que sucede”.



Como académica se le preguntó su opinión sobre el paro “un día sin mujeres”, para protestar contra la violencia de género, a lo cual la entrevistada guardó silencio, como hilando sus ideas, para luego responder:



“Es una protesta simbólica que no tiene nada que ver con la política, es una manifestación de hartazgo de todo lo que sucede con la mujer con esa violencia indescriptible con hechos tan terribles como el caso de niña Fátima, es una forma de decir ya basta, ya estamos cansadas”.



Desde su punto de vista, la expectativa del movimiento un día sin mujeres es contribuir con un granito de arena, sembrar esa semilla que será el inicio de una serie de acciones para lograr mejorar las condiciones de igualdad, respeto y seguridad para todas las mujeres, que no se les ha dado el valor que tienen, empezando por el ámbito laboral, donde existe una marcada diferencian en lo que se refiere a las condiciones de trabajo.



A decir de la docente con 35 años en la academia, la violencia que se vive en estos momentos y que afecta directamente a las mujeres, se debe a diferentes factores, entre los que destacan la influencia que ejercen los medios de comunicación, las redes sociales y la situación económica que se vive en el país, entre otros.



¿Cuál es el papel que juegan los padres de familia en todo esto?, se le interrogó a la entrevistada, quién antes de dar una respuesta se acomodó en su asiento para luego afirmar: “Como padres de familia tenemos que trabajar y responder a nuestro papel como padres y es más fácil comprar celular al niño, que pasar tiempo con él, lamentablemente dejamos a los niños que se vaya malformado con el uso de los medios y las redes, así mismo hay tantos elementos que influyen en los jóvenes que los vamos dejando solos, situación económica, sociedad entre otros”.



Aunado a eso, agregó, no se ha trabajado un adecuado esquema de valores lo que conlleva a “tener jóvenes violentos; los observamos muchas veces como estudiantes, el varón con esquema machista y a la joven totalmente supeditada a lo que diga el hombre, doblegada a veces ante esta forma violenta y con temor hasta de pedir ayuda”.



¿Qué rol desempeñan las mujeres para contribuir a lograr esa equidad de género?

“Qué al interior de los hogares las madres en especial, cuidemos las formas en que educamos a nuestros hijos para que no seamos nosotras mismas las primeras que fomentemos la cultura machista, al contrario, promover los valores y educarlos a que ambos sexos tenemos los mismos derechos y no solamente las mujeres están destinadas para lavar trastes, para casarse o ser sumisas”, explicó.



Como madre de familia, considera que las mujeres deben de conjuntar esfuerzos para poder construir una sociedad libre de tantos miedos, “que salgamos a caminar por la calle y sin voltear cuando escuchemos pasos cerca con el temor de que nos arrebaten la bolsa, a lo que nos vayan a hacer”.



-¿Qué mensaje daría a las mujeres que no se quieren sumar al paro un día sin mujeres?



“Yo les diría que esta movimiento no es político, es un movimiento simbólico en el que debemos unirnos todas las mujeres para manifestar que aquí estamos, manifestar nuestra presencia, manifestar que sin nosotras no se puede construir un mundo como hasta ese momento está, que nuestra presencia tiene mucho peso y el manifestarnos a través de nuestra ausencia, es una forma de hacerles ver a todos los hombres, a todos los sectores, que aquí estamos y que pesamos, es decirles además a todas aquellas que no creen en el movimiento, que es una forma de protestar simbólica y que solamente si conjuntamos nuestras fuerzas, podremos construir una sociedad libre de temores”.



Es más, añadió, con este tipo de movimientos, “veo una mejor sociedad, veo a una mujer más consciente de su papel, lo percibo mucho en los salones de clase, en estudiantes más conscientes de esos derechos que tienen, más conscientes de su libertad de exigir condiciones más equitativas, creo que, si va a ser un parteaguas distinto, no lo vamos a lograr al cien por ciento, pero con una parte que se logre, será esa semilla que podrá construir un mejor futuro”.



Pero, sobre todo, dijo, que las autoridades recapaciten en el papel que están desempeñando como constructores de la ley, que emitan leyes más eficaces y que las empresas construyan condiciones de igualdad para hombres y mujeres.