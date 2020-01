Luego de que trascendiera en medios nacionales que un Juez federal liberaría una orden de aprehensión en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, su hijo, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, afirmó que el exmandatario panista no está preocupado.Afirmó que Yunes Linares continúa con su vida normal y se encuentra en esta ciudad.“Yo lo vi ayer jugando con sus nietos, si está jugando con sus nietos, no creo que le preocupe mucho”.Asimismo, calificó como una “tontería” los rumores de una orden de aprehensión y consideró que no prosperará.“Una tontería. ¿De parte de quién? De algún tonto. Las tonterías se quedan en los tontos”, dijo.Este martes, el periodista Oscar Mario Beteta informó que un juez federal libraría una orden de aprehensión contra Yunes Linares , por la investigación en torno a la denuncia realizada por la también periodista Lidya Cacho en su libro Los demonios del Edén.