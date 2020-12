"Una vergüenza": Juan Villoro y creadores reaccionan a actos de la 4T contra artistas

"¡Una vergüenza!" con estas palabras calificó el escritor Juan Villoro en Twitter la existencia del chat que se filtró este miércoles, en el que participan un grupo de funcionarios públicos de la Secretaría de Cultura —varios titulares de direcciones—, llamado “Desactivación Colectivos”, y que quedó expuesto cuando sostenían un diálogo con integrantes de varios colectivos de creadores que a lo largo del año han emprendido acciones en busca de apoyos y diálogo con autoridades.



En la misma línea de Juan Villoro, José María de Tavira calificó de "vergonzoso". El escritor Emiliano Monge fue contundente: "Hoy deberían ser despedidos e inhabilitados todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura preocupados por desactivar colectivos y artistas y no por trabajar con ellos. Nada tan vergonzoso como el desprecio a la cultura, por parte de los funcionarios de cultura".



Inti Santamaría le responde: "Con todo y Frausto. No me creo que ella no supiera nada. La desactivación de colectivos es una labor demasiado grande como para provenir motu proprio de cinco o seis funcionarios de medio pelo".



Y Monge añade: "Y si no lo sabía, es igual de grave".



Alfonso Ochoa escribe: "Difícil creer que @alefrausto no estuviera enterada de “desactivación de colectivos”. En el lejano caso de que así fuera, algo anda muy mal en esa secretaría. ¿No debería estar corriendo gente si no renunciando? ¿Lo va a dejar pasar @Irma_Sandoval?



El escritor Luigi Amara apunta en la misma red social: "-¿A qué te dedicas? -Trabajo en el Instituto Nacional para la Desactivación de Colectivos (Ente del gobierno), el Indecente. -¿Y allí qué hacen o qué? -Simular, Desgastar, Reventar".



El miércoles, durante una reunión entre funcionarios de Cultura e integrantes de varios de esos colectivos de artistas y creadores —No Vivimos del Aplauso, Movimientos Colectivo por la Cultura y el Arte de México, y la Asamblea de Culturas— se puso en pantalla una imagen del chat que los funcionarios tienen en Whatsapp, llamado “Desactivación de colectivos”.



En este chat, participan, entre otros, Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural (y quien fue moderadora del encuentro); Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales; Paola Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes; Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, directoras de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Alejandro Ortiz, Francisco Romero y Valeria López.



La Secretaría de Cultura emitió un comunicado en el cual aseguró que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se deslindaba del grupo, y que no tenía conocimiento de su existencia. Dijo que la persona responsable de la creación del grupo había sido cesada, pero no dio su nombre.