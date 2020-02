Undiasinnostras, evidencia lo que Gobierno no quiere ver: Iglesia

Al ser cuestionado sobre el movimiento “El nueve ninguna se mueve #UNDIASINNOSOTRAS”, el vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, afirmó que “la verdad: dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Por eso creemos que muchas personas e instituciones pueden evidenciar la verdad sobre algunos aspectos y en este caso, este movimiento está evidenciando la crisis de violencia en nuestro país y que afecta a todos los sectores pero en este caso, la violencia contra las mujeres”.



En este sentido, dijo que la Iglesia reconoce el derecho a la libertad de expresión y manifestación, más en este caso que se quiere hacer de un modo pacífico.



“Las mujeres son libres de participar, puesto que creemos que esta (manifestación) no debería tener tintes políticos ni ideológicos, sino que es un modo de manifestarse ante la indignación por todo lo que se está viviendo con los hechos violentos de los que hemos tenido conocimiento en el país en los últimos días”.



Agregó que tampoco se puede descalificar este movimiento por el hecho de que algunos grupos se sumen e insistió en que movimientos como éste evidencian lo que en su momento la parte oficial no quiere ver.



De igual forma, destacó que los gobiernos se deben ocupar de todos los sectores de la población y no sólo de los que son posibles electores. Por ello, dijo que los niños y los ancianos siempre deben ser atendidos de manera responsable, pues se sabe que en las generaciones que vienen, está el futuro del país.