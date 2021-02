“Va por México” acuerda candidaturas en 85 Ayuntamientos; dejan fuera a Xalapa

La alianza “Va por México”, integrada por PRI-PAN-PRD, está acordada para las presidencias municipales de Veracruz en 88 municipios de 212 hasta este lunes pero definida en 85, por lo que serán las instancias nacionales las que decidan a qué partido corresponde abanderar en las demarcaciones de Córdoba, Huatusco y Coscomatepec; en la mesa de alianza estatal no se definió ir en coalición en Xalapa.Según la minuta de trabajo signada por los dirigentes Marlon Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, se decidieron 28 municipios para que abandere candidaturas el PAN, 28 para el PRD y 29 para el PRI.El documento oficial señala en un apartado final que, las demarcaciones de Córdoba, Huatusco y Coscomatepec serán definidas por la mesa aliancista nacional, toda vez que los líderes estatales no lograron un acuerdo satisfactorio para las tres partes. Además, el municipio de Xalapa no aparece otorgado a ninguno de los partidos.Por tanto, se espera que de los tres municipios por definir, Córdoba sea designado al PAN, Huatusco al PRI, Coscomatepec al PRD y será la mesa nacional la que establezca si en Xalapa se participa con coalición, ya que, de igual manera, no se logró acuerdo en la entidad y ya no se encuentra en la discusión.Es así que, de manera oficial, los municipios definidos para abanderar por cada partido en la coalición “Va por México” en Veracruz son 85 y corresponden de la siguiente manera:PAN 28 municipios: Medellín, Tezonapa, Minatitlán, Coatepec, Naranjos, Lerdo de Tejada, Zozocolco, Ozuluama, Manlio Fabio Altamirano, Chiconquiaco, Tlapacoyan, Las Choapas, Alvarado, Pánuco, Tres Valles, Veracruz, Fortín, La Antigua, Cosamaloapan, Magdalena, Cazones de Herrera, Santiago Sochiapan, Tuxtilla, Chalma, Nautla, Puente Nacional, Rafael Delgado y Tenampa. Está por definirse Córdoba para este partido.PRI 29 municipios: Jalacingo, Cosoleacaque, Tantima, Vega de Alatorre, Omealca, Soteapan, Villa Aldama, Acula, Cerro Azul, Tamiahua, Jalcomulco, Jamapa, Chacaltianguis, Jilotepec, Úrsulo Galván, Orizaba, Perote, Soledad de Doblado, Tlalnelhuayocan, Coatzacoalcos, Tempoal, Emiliano Zapata, Hueyapan de Ocampo, Tatatila, Ixmatlahuacan, Acajete, Naranjal, Acatlán y Tlaquilpa. Serán las instancias nacionales quienes decidan si también le corresponderá Huatusco.PRD 28 municipios: Tihuatlán, Huayacocotla, Coatzintla, Papantla, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Catemaco, Chicontepec, Mecayapan, Apazapan, Yecuatla, Jesús Carranza, Tlacolulan, Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Tlacotepec de Mejía, Juchique de Ferrer, Camerino Z. Mendoza, Zongolica, Santiago Tuxtla, Acayucan, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Banderilla, Colipa, Tatahuicapan de Juárez, Chumatlán y Tenochtitlán. La mesa de alianza nacional definirá si le corresponde Coscomatepec.Se sabe que será esta misma semana cuando inicie el diálogo entre las instancias nacionales del PRI-PAN-PRD para definir los 3 municipios que participarán en alianza pero que aún no se decide quién podrá abanderar la candidatura, así mismo, será también en la Ciudad de México donde se tome la última decisión sobre Xalapa.