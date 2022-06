“Va por México” tiene malos dirigentes; parecen promotores de la 4T: AMLO

Al manifestar que “tienen muy malos dirigentes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que los dirigentes de la coalición opositora “Va por México” hasta parecen promotores de la llamada Cuarta Transformación.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal criticó a los dirigentes del PAN, PRI y PRD por anunciar su moratoria constitucional para no aprobar las iniciativas que envíe al Congreso, como la de la Guardia Nacional para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la reforma político-electoral.Recordó que la función de los senadores y diputados de oposición es legislar.“Tienen muy malos dirigentes, asesores, eso de que no van a legislar, de que no van a aprobar lo que envíe el Ejecutivo al Congreso. Entonces, ¿para qué está el Poder Legislativo? Su funciona es legislar”.“Si yo actuara de mala fe hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de los partidos porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación. Es para decir: ‘Dirigentes del bloque opositor Va por México, ¡aguanten, aguanta, el pueblo se levanta!’ La verdad (están) muy mal”, manifestó.En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador manifestó que pese al amago de esta moratoria constitucional seguirá enviado al Congreso iniciativas, como la de eliminar el horario de verano.