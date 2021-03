¡Vacunas para ciudades! Aplican dosis contra COVID en Veracruz Puerto

Las vacunas contra COVID-19 por fin comenzaron a ser distribuidas en ciudades de Veracruz, iniciando este martes en la ciudad de Veracruz.Con lluvia y largas filas de adultos mayores, arrancó la aplicación de más de 60 mil dosis de la farmacéutica Pfizer, contemplándose 10 días para las tareas en este municipio porteño.Al respecto, por redes sociales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recordó que día corresponderá a las personas con el primer apellido de las letras de la “A” a la “E”.“Hemos iniciado la vacunación en el Puerto de Veracruz. Recordemos que es por orden alfabético en todos los módulos de este municipio. Hoy martes 9 de marzo toca a personas cuyo primer apellido inicie con las letras de la A a la E; mañana miércoles 10 de marzo de la F a la a la J; el día jueves 11 de marzo de la K a la O; el viernes 12 de marzo de la P a la T y el sábado 13 de marzo de la U a la Z”.En total, se habilitaron 16 puntos de vacunación. En el instalado en el Club de Leones de Veracruz, alrededor de 200 personas llegaron desde la noche anterior, mientras que al Auditorio “Benito Juárez” arribaron desde la madrugada.Poco antes de las 9:00 horas inició la jornada para inocular a los mayores de 60 años, quienes se dijeron más tranquilos tras la aplicación."Más tranquila, ya podemos estar mejor, a la espera de la segunda dosis, no me dolió, todo normal, muy bien", dijo Porfi Mendoza"Ya nos vacunamos, me sentí muy bien, no me puse nerviosa, ni nada, yo estaba renuente a ponérmela, pero me dice una tía que vive en Estados Unidos, si no te vacunas no vas a poder viajar en el avión", dijo Dora Luz Cruz.Después de recibir la vacuna, las personas se canalizan al área de observación en donde permanecen 30 minutos por si presentan alguna reacción secundaria."En caso de dolor, tomar una pastillita, paracetamol, yo llegué a las 5 de la mañana", dijo Dora Luz Cruz"Llegué tres y media de la mañana y ya habías bastante gente. Me sentí muy bien, tranquilo, un piquetito normal. fue muy rápido", dijo Otilio Cruz.A pesar de la lluvia, permanecieron con paraguas a la espera de ingresar al área de espera en donde bajo una carpa, se les ponían ejercicios de activación.Por su parte, el Gobernador detalló que del próximo domingo 14 de marzo al martes 16 se aplicará la vacuna a los adultos mayores que por alguna incapacidad no pudieron asistir, mientras que del miércoles 17 y jueves 18 a quienes por alguna razón no pudieron acudir en la fecha que les correspondía.“El domingo 14, el lunes 15 y el martes 16 de marzo serán destinados para las personas mayores que por alguna incapacidad no puedan levantarse o salir de su domicilio; y el miércoles 17 y jueves 18 las personas que se les haya pasado el día que les correspondía (rezagados)”, destacó.Para mayor información respecto a este proceso y la ubicación de los módulos de aplicación que operan de ocho de la mañana a seis de la tarde, pueden consultar la liga: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/plan-de-vacunacion.../ Será en los próximos días cuando se den a conocer las fechas, así como los puntos de vacunación para el resto de las 22 ciudades comprendidas en esta etapa del programa, incluida Xalapa.