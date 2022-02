¡Veracruzano en la guerra! Desde Ucrania, Alex Tienda narra invasión

El youtuber veracruzano José Alejandro Tienda, mejor conocido como Alex Tienda, fue de los primeros en reportar los bombardeos de Rusia contra Ucrania, este jueves.El oriundo de Coatzacoalcos se encuentra en aquel país desde inicios de la semana, donde llegó a documentar la situación de tensión que se ha radicalizado los últimos días y que culminó con el ingreso de las tropas rusas a Ucrania.Alex Tienda informó este 23 de febrero que se trasladó desde la capital ucraniana, Kiev, hasta la zona del conflicto conocida como Donbas, donde se encuentran las ahora repúblicas independientes de Donestk y Luhanks, que hasta esta semana pertenecieron a Ucrania y cuya independencia fue reconocida por Vladimir Putin, el presidente ruso.El mexicano informó a través de sus redes sociales la escalada del conflicto. Primeramente mediante historias en Instagram precisó que hubo una concentración de ucranianos en la plaza central de la ciudad, que rechazaban la intervención rusa en la política de su país "con el nacionalismo y patriotismo a flor de piel".Igualmente, a las 5:07 horas de Ucrania (20:07 MX) confirmó el inicio de los bombardeos."Amigos ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en que estoy. Están bombardeando", dijo al tiempo que al fondo se escuchaban los estruendos.En otro video se le ve corriendo por las calles de la ciudad, para encontrar refugio en un hotel.A las 10:29 hora México, indicó en Twitter que los bombardeos ya se habían extendido a toda la ciudad y afirmó que estaba escondido en un sótano con corresponsales de todo el mundo mientras afuera "se escuchan explosiones".Alex Tienda colgó igualmente un mensaje en esa red social donde precisó que conocía el riesgo que corría al desplazarse a la zona de conflictos, ante las críticas que ha recibido por su decisión."Sólo quiero dejar muy en claro…Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada.Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo", dijo.