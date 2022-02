“Vivimos una escalada terrible de violencia”: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, calificó como terrible la escalada de violencia que se vive en la actualidad, pues dijo se ha perdido el respeto y valor a la vida.Durante su homilía de este domingo, destacó que no se ha entendido lo que Jesús pide, el ejemplo claro es que se observa como ha crecido la violencia, la triste realidad social de muchos sectores afectados por esta."Vivimos una escalada terrible de violencia, se ha ido perdiendo la sensibilidad. Vemos las estadísticas de los desaparecidos, las pobres mamás y familiares que andan buscando en las fosas clandestinas, para ver si encuentran siquiera un huesito y llevarle una florecita, el modo tan sanguinario donde se ha perdido la sensibilidad del valor de la vida".“Hermanos algo terrible es que se tiren los cuerpos después de ser asesinados como si fuera basura, es terrible lo que ocurre en la sociedad, por ello se debe pensar en qué sociedad se está construyendo, no olvidemos el punto de partida que es la misericordia de Dios para poder cambiar esta situación", dijo.Añadió que vale la pena un mundo en paz, no pasivo y eso le toca trabajar a los cristianos, comenzado con la familia, con los vecinos, con la participación social, ciudadana, "por eso no compren peleas ajenas, ni resentimientos, ni contraposiciones de corazones amargados; vivamos los valores de Cristo".