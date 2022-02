"Voy a defenderme, soy inocente": Karime apelará extradición

Después de que la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, aprobaron la extradición de Karime Macías Tubilla a México, la exprimera dama emitió un comunicado afirmando que apelará dicha determinación.La expresidenta del patronato del DIF Estatal insistió en su inocencia, afirmando que no fungió como funcionaria en el sexenio de su exmarido Javier Duarte de Ochoa, pues su cargo fue honorífico."Yo tuve un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la esposa entonces de quien fuera Gobernador y hoy es mi exmarido, un cargo igual al de otras señoras esposas de reconocidos empresarios locales que formamos parte de este organismo asistencial. Ni ellas ni yo manejamos fondos, tampoco decidimos cuestiones administrativas ni celebramos contrato alguno. Ni un peso llegó a mi bolsa, al grado de que no hay prueba alguna de ello en la acusación", expuso mediante un comunicado.La decisión del juez, Paul Goldspring, determina que Macías Tubilla deberá ser extraditarla de Reino Unido a México por un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos, aunque ella sostiene que vive en Inglaterra sin lujos, pese a lo que en su momento señaló el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares y la Fiscalía que encabezaba Jorge Winckler, actualmente prófugo."Vivo en Inglaterra con mis hijos menores al día, sin el más mínimo lujo como se quiso hacer creer. Mi situación económica es crítica, es lejana a lo que Yunes maquiavélicamente le hizo creer a la sociedad, a partir de una campaña multimillonaria que lanzó en mi contra para vestirme de villana, generando así una imagen que no me corresponde. Ese daño ya está hecho y sé que es muy difícil revertirlo", manifestó.Reiteró que la decisión del juez no significa que vaya a ser llevada a México ni mucho menos que sea culpable, de ahí que apelará por ser parte de sus Derechos.Macías Tubilla mencionó que, abusando de sus cargos, la Fiscalía llegó al grado de torturar testigos para declarar falsedades en su contra, en clara relación a los dichos por el expresidente estatal del DIF, Juan Antonio Nemi Dib."Fueron tantas las mentiras que se dijeron de mí mediante una campaña masiva de comunicación que orquestó Yunes y consiguió permear en la sociedad, que entiendo resulta muy difícil políticamente para quienes le sucedieron el no darle continuidad a la inmoral persecución que inició en mi contra. Además, lamentablemente todavía hoy siguen ejerciendo cargos públicos personas claves de Yunes que persisten en pisotear el frágil estado de Derecho veracruzano y proseguir con su inmoral persecución política", abundó.Cabe recordar que a finales de 2021, Antonio Nemi Dib confirmó que ratificó ante un tribunal de Londres, Inglaterra, que todas las declaraciones que en su momento hizo contra Karime Macías Tubilla fueron obtenidas con tortura; sin embargo, dichas declaraciones son parte toral en el proceso contra Macías Tubilla.Nemi Dib sostuvo que las declaraciones en contra de Macías “no son legítimas, no tienen valor”, sin que esto signifique que esté de lado de la exprimera dama veracruzana o que crea que es inocente.