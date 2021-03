Hay adultos mayores que se resisten a ponerse la vacuna contra el COVID-19, aunque es mínima la cifra.



La señora Judith, de 60 años de edad, habitante de Córdoba, dice no confiar en el fármaco.



"Tengo 60 años y no me voy a poner la vacuna del COVID-19, sé que voy a morir cuando sea la voluntad de Dios, no por una vacuna que fue aprobada tan rápido", dijo.



Afirmó que ella se siente bien y los últimos años que le quedan de vida así los quiere vivir, sin ser vacunada pues teme empezar con alguna reacción por recibirla.



Este miércoles es el último día de vacunación en las 4 sedes de Córdona, el complejo deportivo “El Mexicano” y Los Huilangos, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.



Además ya está trabajando la Brigada Correcaminos para aquellos que no puedan acudir a los puestos de vacunación por alguna enfermedad. La meta de vacunación es de casi 28 mil dosis para Córdoba.