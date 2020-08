¿Y la SEV? No paran reclamos en escuelas por cobros de cuotas

Padres de familia de la Escuela Telesecundaria “Adolfo López Mateos” ubicada en la colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos, se inconformaron este martes por el cobro de cuotas escolares a los que les está obligando la Mesa Directiva.



La negativa de los padres atiende a la situación económica que persiste en el puerto, pero además porque las clases se tomarán en línea.



La cuota solicitada por la escuela es de 900 pesos para nuevo ingreso y 200 de faena, más 2 litros de cloro y 2 litros de pino por grupo, aún cuándo las clases las tomarán desde casa.



"La inconformidad es porque no nos quisieron inscribir a nuestros hijos por no pagar la cuota de inscripciones, no nos aceptaron a nuestros hijos por no tener ingresos para pagar la cuota de la escuela. Nos dijeron que teníamos que dejar un abono donde nos comprometimos a pagar dentro de un mes para liquidar si no nos iban a recibir los documentos de nuestros hijos", dijo Martha Beatriz Hernández una de las agraviadas.



Afuera del plantel, los inconformes pidieron a las autoridades educativas tomen cartas en el asunto pues aseguraron que no están en condiciones de pagarlo y hasta amenazaron con no hacerlo.



Luego de dar a conocer la situación se llegó a la conclusión de que ya no se pagará ninguna cuota por lo que los padres solo entregarán la documentación sin ningún problema para que los menores reciban educación de calidad.