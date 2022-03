“¿Y la víctima?”, cuestiona Cuitláhuac a Dante y defensores de José Manuel “N”

Al descartar dilación en el proceso del exsecretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, José Manuel “N”, pues ya la autoridad judicial es la competente y la que lleva el caso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le respondió al senador Dante Delgado Rannauro que el objetivo es hacer justicia tras el asesinato del Alcalde electo de Cazones de Herrera, René Tovar, quien era integrante de su propio partido Movimiento Ciudadano (MC).El Ejecutivo del Estado fue cuestionado respecto a las declaraciones del Senador y exgobernador, quien acusa persecución política en este caso, exigiendo la inmediata liberación de José Manuel “N”.El mandatario dejó en claro que en ningún momento se busca “perjudicar” al detenido, sino responder con justicia al pueblo de Cazones.En ese tenor lamento que en este momento todas las miradas estén en la defensa de “los presuntos responsables”, sin embargo, no se toma en cuenta a la víctima de los hechos.“No está en mis manos (liberarlo) y no existe ninguna voluntad de afectarlo, lo he dicho desde el inicio, lo que a mí me interesa es que se resuelva el homicidio de René Tovar, porque ahora todos está por los derechos de los presuntos responsables, ¿pero y la víctima? ¿El pueblo que votó por él? ¿El pueblo de Cazones? Tras el lamentable hecho mandé un mensaje al pueblo de Cazones, me comprometo hacer justicia, vamos a dar caiga, quien caiga con los responsables”, dijo.A decir de García Jiménez, es la Fiscalía, así como el Poder Judicial del Estado quienes llevan este caso, por lo que como gobernador no tiene potestad para intervenir y además derivado del proceso judicial son tres los presuntos responsables, donde se investiga la autoría intelectual.“Eso ya es un proceso judicial y corresponde primero a otras instancias y también depende mucho de cada caso particular y todas las circunstancias. Sigue el proceso, que se defiendan y que se aclare, el hecho de que un juez vincule ya te da nociones de la acusación por parte de la Fiscalía no es descabellada, presentó pruebas al grado tal de que ocho abogados no pudieron rebatirlas, al final el juez vinculó, insisto, son presuntos responsables”, dijo al afirmar que se han respetado los derechos de José Manuel “N”.Asimismo, se refirió a los señalamientos del senador Dante Delgado recordando lo dicho en semanas anteriores, cuando se manifestaron en Xalapa junto con panistas y priistas, en el Movimiento por la Justicia, donde reiteró que solo faltaron algunos ex gobernadores “en la foto”.“Fue público, les dije que ahí en la foto nada más faltó Yunes, Fidel y Duarte juntos, ahí están, la gente sabe”, finalizó.