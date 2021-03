“Ya mero” llegan vacunas para adultos mayores de Coatzacoalcos, dice Alcalde

Durante la Semana Santa, el ingreso a la playa de Coatzacoalcos estará restringido por segundo año consecutivo a consecuencia de la pandemia del COVID-19.



Así lo confirmó el alcalde, Víctor Carranza Rosaldo, quien añadió que al igual que la Expo Feria, no se realizarán estos eventos para evitar aglomeraciones que desencadenen brotes de contagios.



El Munícipe añadió que tampoco se permitirá la instalación de vendedores o la realización de eventos como en años anteriores.



Ante ello, pidió a la población tener conciencia de lo que está sucediendo por este virus.



"Vamos a evitar las aglomeraciones que provocan más contagios, en este caso no tenemos ningún evento programado de manera masiva, va a estar restringido porque independientemente que ya está por llegar la vacuna para los adultos mayores. Tenemos que buscar que no se incrementen estos riesgos. Hemos mantenido el semáforo naranja en el municipio, hay que buscar el amarillo", planteó.



Carranza admitió que la cancelación de estos eventos merma la actividad económica, sin embargo, señaló, es importante preservar la salud.



Para evitar que los ciudadanos ingresen a las playas, se montará un operativo de seguridad en donde el acceso sea limitado a determinado número de turistas.



"YA MERITO LLEGAN LAS VACUNAS"



En el tema de las vacunas contra COVID-19, anunció que en breve estarán llegando a Coatzacoalcos.



"Sabemos bien que ya mero, en cuanto tengamos ese dato, yo sé que ahorita en las áreas que convergen en esta Mesa de Seguridad ya empezaron con Agua Dulce, nosotros tenemos más de 41 mil adultos registrados", precisó.



El Presidente Municipal adelantó que los lugares para habilitar los módulos para la vacunación podrían ser la Expo Feria, La Alameda y el estacionamiento del Teatro de la Ciudad.