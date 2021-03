“Ya nadie protege a Yunes Linares”

El ahora representante de Los 400 Pueblos, Marco Antonio del Ángel Arroyo, dijo que si el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares quiere defender a su exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, puede acudir a la plaza Sebastián Lerdo a manifestarse.



“Yunes Linares es totalmente cobarde. Yo lo invito a que si quiere sacar a Franco, que se venga a la plaza Lerdo, que se venga con su vasallo de Boca del Río, que se queme tantito en el sol y que se manifieste. ¿Saben por qué no lo hace? Porque ya no está Osorio Chong, ya nadie lo protege”, dijo.



Del Ángel Arroyo consideró que Yunes Linares ahora habla de represión o que Rogelio "N" es un preso político, pues ya no existe ninguna autoridad que lo respalde.



Cabe destacar que el exgobernador Yunes Linares defendió al Exsecretario de Gobierno luego de que fuera detenido por ultrajes a la autoridad, delito por el cual permanecerá en prisión preventiva.



Por su parte, Los 400 Pueblos afirmaron que permanecerán en el Centro de Xalapa hasta tener audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para demandar que se actúe en contra del grupo político de Yunes Linares en Tihuatlán que reprimió a campesinos.