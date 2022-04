"Ya no es imprescindible” el cubrebocas: López-Gatell ante baja de contagios y decesos

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que debido a que el Gobierno Federal nunca impuso el uso obligatorio del cubrebocas ante la pandemia del COVID-19, éste no declarará el fin de su obligatoriedad pero manifestó que en este momento, ante el bajo número de contagios y fallecimientos, ya no es “imprescindible” su utilización.En conferencia de prensa matutina, el Subsecretario destacó que el Gobierno Federal nunca quiso fomentar actos de autoritarismo como la obligación del uso del cubrebocas, “sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismos”.“No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio pero lo que sí podemos decir es que en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas”.“De que pueda ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego, quien lo tenga tendrá menor posibilidad de transmitirlo. En espacios cerrados sería por el momento el último elemento en donde se necesita utilizar, el espacio abierto desde hace varias semanas dijimos que es aún menos necesario utilizarlos”, dijo.