¿Ya no serán corruptos? ORFIS alista nueva contratación de auditores auxiliares

Tras dos meses de retraso, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ya tiene listo e integrado el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales para auditar la Cuenta Pública 2022, avalado por la auditora general Delia González Cobos.Dicho Padrón quedó integrado por 149 personas físicas y morales que auxiliarán al ente fiscalizador en las auditorías financieras presupuestales y auditorías técnicas a la obra pública, principalmente en los Ayuntamientos.El registro que acredita la inclusión dentro del Padrón tendrá vigencia únicamente para la revisión de la Cuenta Pública 2022.Para las auditorías financieras presupuestales quedaron integrados al Padrón 25 personas físicas y 69 personas morales; y para las auditorías técnicas a la obra pública podrán auxiliar al ORFIS 36 personas físicas y 19 personas morales.Los despachos contables y las personas físicas registradas en el padrón son de 16 Municipios de Veracruz; y 13 foráneos de los Estados de Puebla (9) y Oaxaca (1), y de la Ciudad de México (3).Los prestadores de servicio en auditorías son de Xalapa, Coatzacoalcos, Coatepec, Córdoba, Rafael Delgado, Fortín de las Flores, Río Blanco, Banderilla, Emiliano Zapata, Veracruz, Boca del Río, Isla, Misantla, Orizaba, Landero y Coss, y San Andrés Tuxtla; así como de Puebla, Oaxaca y Ciudad de México.Cabe mencionar que el ORFIS tenía que integrar el referido Padrón el 31 de octubre de este año, sin embargo, no pudo concluir la revisión de las solicitudes y prorrogó el plazo para el 30 de noviembre, pero al vencer dicha prórroga estaba en la misma situación, por lo que fue necesario ampliar el plazo hasta el 31 de este mes de diciembre, aunque esta vez, concluyó un día antes de la fecha prorrogada.Los despachos auxiliares y personas físicas no pueden celebrar contratos simultáneos con un número mayor de cinco entes fiscalizables, en ese supuesto, se procederá a cancelar el registro.Cabe mencionar que se negó el registro en el Padrón del Órgano a los Despachos o a los Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, que presentaron antecedentes de desempeño profesional deficiente, es decir, que como resultado de la evaluación de los trabajos de auditoría tuvieron una calificación no aprobatoria, así como de suspensión o cancelación para la prestación de servicios de auditoría o en las disciplinas que requiera el ORFIS.Cabe destacar que meses atrás, respecto a la Cuenta Pública 2021 —cuyo Informe fue rechazado por el Congreso—, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, afirmó que existía evidencias de que despachos contratados por el ORFIS trabajaron de forma coordinada con los anteriores gobiernos municipales para “maquillar” obras de Ayuntamientos.Eran, explicó, trabajos de mala calidad que intentaron ocultar con el fin de librarlos de observaciones por daño patrimonial.El Diputado aseguró que en algunos casos ya habían incluso procedido legalmente.“Se está descubriendo mala calidad (en obras) y al momento de que se hacía la observación se demostraba o se auditaba la parte de buena calidad; está coludido con el despacho que lo auditaba”, reveló en septiembre pasado