“Ya no soportamos”: Vendedores del parque Juárez, en Xalapa, llevan 4 meses sin trabajar

Vendedores del parque Benito Juárez en Xalapa se volvieron a manifestar este jueves para exigir al Ayuntamiento que los dejen reabrir sus locales, pues ya llevan más de 4 meses sin tener ingresos.



José Godos Hernández, comerciante de jugos de naranja "El Vergel", señaló que es un trato injusto el que se les ha dado a los vendedores del parque, pues a los ambulantes de los tianguis les permitieron seguir laborando a pesar de que en esos espacios no hay sana distancia, se ofertan todo tipo de artículos y no los de primera necesidad.



"Llevamos 4 meses sin percibir ingresos y la situación ya es apremiante, ya no soportamos más, sobre todo cuando vemos que en el resto de la ciudad hay tianguis y comercios grandes que están abiertos al público. No estamos en contra de eso pero queremos que a nosotros nos dejen trabajar".



Explicó que son alrededor de 70 las familias afectadas por el cierre del parque ante la pandemia COVID-19.



"El Ayuntamiento dio en dos ocasiones despensas pero no a todos, las despensas en realidad dan pena, la verdad dan vergüenza. Más que una despensa, queremos que nos dejen trabajar".



Para subsistir durante estos 4 meses, comentó que han tenido que conseguir dinero, pues siendo personas de la tercera edad, es difícil que les den trabajo.



"Tenemos que pagar agua, luz y gas. Estamos en el grado de que ya no soportamos. Los préstamos a nosotros no nos dieron, somos personas de la tercera edad, si la gente joven a veces no consigue trabajo, nosotros menos".



Criticó que el área de comercio del Ayuntamiento de Xalapa, hasta el momento, no les ha resuelto ninguna petición, a pesar de que han tenido diálogos para dar a conocer sus inquietudes.



"El área de Comercio es una área que no resuelve, resuelven cosas menores, ellos tienen que consultar con sus superiores, entonces queremos hablar con Alcalde. Queremos hacer énfasis en que en la ciudad, todos los días hay tianguis y ahí hay más gente de la que hubiera en el parque. Si hay semáforo rojo para unos, debería haber para todos", finalizó.