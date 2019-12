“Ya se ejerció todo”, afirma titular de SEDARPA al rechazar subejercicio este 2019

Luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) diera a conocer que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca no ha ejercido 156 millones de pesos del presupuesto anual que tiene, el titular de esta dependencia Eduardo Cadena Cerón, consideró que estas cifras discrepan con lo que han ejercido.



Descartó que en su dependencia exista algún subejercicio del presupuesto del 2019 e insistió en que el recurso ya se ejerció y se trata de un malentendido entre el área de transparencia de SEDARPA y lo pedido por la SEFIPLAN.



"Es un dato incorrecto, yo creo hubo un error en los montos por parte de transparencia (...) yo no la conozco (la solicitud) habría que analizar la información. Ya se ejerció todo, ya se ejerció (...) no lo había yo visto porque bueno yo no me guío en esas situaciones pero vamos a analizarlo (...) no hay subejercicio en la Secretaría de Agricultura", dijo.



El funcionario aseguró que todo el presupuesto se ha utilizado adecuadamente y solo les faltan por entregar algunos apoyos.



En otro tema, el titular de la SEDARPA presentó este martes el libro "Historias que llenan de orgullo", mismo que fue elaborado junto con Proagro en el cual se relatan historias de 31 productores del campo veracruzano.



Explicó que con este libro buscan dar un reconocimiento a los veracruzanos que se dedican a la ganadería, la producción pecuaria y al campo en general.



"Estamos buscando el productor que encuentras en tu comunidad, el productor que encuentras en tu municipio y queremos que los niños se conecten con estas personas y que puedan decir, si él pudo, yo también puedo”, dijo.



Cadena Cerón puntualizó que es el primer tomo de seis que realizarán anualmente durante el sexenio estatal de Cuitláhuac García Jiménez.



El libro será distribuido de manera gratuita con autoridades para los agricultores; en las presidencias municipales, en los fomentos de Desarrollo Agropecuario, en los tecnológicos agropecuarios, en las universidades agropecuarias con los diputados, con los senadores y con los secretarios de Agricultura del país.