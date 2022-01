“Ya se pasaron”: AMLO invita a universidades a regresar a clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las universidades que aún no lo han hecho a regresar a clases presenciales, además felicitó al personal educativo del nivel básico por apoyar con el retorno a las aulas, pues afirmó que la educación presencial es mejor que a distancia.“Tenemos que seguir con clases presenciales y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron, muchas universidades que no regresan a clases presenciales, respetuosamente, porque nada sustituye a las clases presenciales, además no todos tienen oportunidad de contar con Internet y la escuela es el segundo hogar. Aprovecho para felicitar a los maestros, sobre todo los de educación básica, porque en el nivel superior es donde lo están pensando bastante, entonces yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo y vamos a estar pendientes”.Respecto al regreso a clases tras las vacaciones de invierno, el Mandatario destacó que en la mayor parte del territorio nacional los alumnos retornaron a las aulas y en las entidades que no se llevó a cabo ya se preparan para que los estudiantes asistan a clases presenciales en próximas semanas.“Nosotros lo que recomendamos es que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando y los papás, las mamás nos ayudan mucho, si un niño está con problemas de garganta, se sienten mal, pues que no vayan a la escuela, hay control”.