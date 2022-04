“Ya viene el levantón de la economía”: Gobernador

Ante el cierre de comercios históricos en Xalapa, el gobernador Cuitláhuac García aclaró que su administración no puede atender la reactivación de un sólo negocio, pues se hace “el esfuerzo para una reactivación general”, por lo que cada empresario deberá aprovechar esto."No podemos ir y atender la problemática de un sólo negocio, tenemos que atender la reactivación de manera general, ya los negocios de manera particular aprovecharán, de acuerdo con sus capacidades, formas, mercadotecnia que tengan pensada, pues como ir aprovechando lo que hemos realizado", dijo.Durante conferencia de prensa, García Jiménez expresó que en esta estrategia de incrementar los ingresos de los negocios en Veracruz, se empeñaron en hacer que regresara el turismo, lo que ocurrió de manera “exitosa”."Ayer platicaba con el Alcalde de Boca del Río y él me dijo que hubo más del 95 por ciento de ocupación hotelera y en las cosas de las zonas turísticas de playa fue del 100 cien por ciento y el promedio con las ciudades que tienen zonas turísticas pero no de playa, el promedio está arriba del 85 por ciento", dijo.El mandatario veracruzano destacó la reactivación del bulevar playero de Coatzacoalcos, lo que permitió el arribo de visitantes de otros Estados del sur; mientras que en el norte, en Tuxpan, Pánuco y la playa de Papantla, así como las zonas arqueológicas, estuvieron "llenas y atascadas"."Los municipios pequeños que le entraron a esta promoción de sus cuerpos de agua lograron esta reactivación, ahora la vamos a mantener", aseguró al adelantar que este jueves se dará a conocer el Festival de la Salsa en Boca del Río, el cual se hará en "mutua coordinación" con su Alcaldía."No es el único, también viene el Carnaval, un evento crucial donde ya la pandemia de desvanece prácticamente, va a ser un gran evento", auguró ante los reporteros congregados en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno.Asimismo, aseguró que en la Capital del Estado se impulsará "con mayor fuerza" el Festival "Xalapa y su Cultura", ya que al haber menos contagios de COVID-19, "ya se puede meter la carne al asador y saber que va a tener éxito"."Y así vamos a ir trabajando en estos temas pero también lo que hemos logrado es que no sólo centralizamos las cosas a turismo en el puerto de Veracruz, Boca del Río y Xalapa, no, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, pasando por Tlacotalpan, toda la Cuenca y también en la Cuenca llegó turismo local y foráneo", resaltó Cuitláhuac García Jiménez.Por eso dijo que "poco a poco" se irá revirtiendo la situación de cierre de negocios que se dio con mayor intensidad en el inicio de la emergencia sanitaria por el SARS-COV-2."Pero ya viene el levantón de la reactivación económica local", concluyó.