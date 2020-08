“Yo solo no puedo”, afirma líder del PRI de cara a elecciones del 2021 en Veracruz

Tras una reunión con militantes priistas en el Casino Español, en Xalapa, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Veracruz, Marlon Ramírez Marín, aseguró que todos los que aporten o critiquen a la institución política son bienvenidos, pues el partido, dijo, debe ser “humilde y sencillo” porque ya no está para darse lujos.



"Hoy el PRI ya no está para darse lujos, ya no estamos en las épocas de los 70 o del 80, hoy tenemos que ser humildes y sencillos. Hoy le digo algo al priismo de Xalapa, yo solo no puedo y lo digo con mucha franqueza".



En su mensaje manifestó que está pensando en los resultados del proceso electoral el día 7 de junio, cuando sus adversarios se darán cuenta que ganó el PRI: "Yo sé que uno de esos triunfos va a ser el de la Capital del Estado", vaticinó.



Añadió que se encuentran a la espera del resolutivo sobre la acción de inconstitucionalidad que fue presentada en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado para determinar cuál será el procedimiento a seguir de cara al próximo proceso electoral en torno a una alianza con otro partido.



Además, expuso que a 282 días de que inicie el proceso electoral 2021, encontrarán una elección distinta.



"Hoy ya no se trata de qué me va a tocar, si no de cómo logramos que no desbaraten lo que ya tenemos. Tenemos que defender lo que hemos logrado durante muchos años, si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer? Nadie va a venir por nosotros a ayudarnos, ni El Chapulín Colorado, ni Timbiriche; si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer", concluyó.