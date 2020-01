10% de empleados municipales analfabetas están en el área de Parques y Limpia Pública

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, mencionó que el 10 por ciento de los empleados municipales que no saben leer ni escribir, se encuentran en el área de Parques y Jardines y de Limpia Pública.



"Principalmente se localizan en el área de Limpia y de Jardinería, que es un sector, diríamos donde lamentablemente no han accedido por completo a este tipo de cobro".



Lo anterior, lo dijo luego de que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero manifestara que un porcentaje de trabajadores no quería hacer uso de tarjetas bancarias para recibir el pago correspondiente a su salario, debido a que algunos de éstos son analfabetas.



En ese sentido, explicó que muchos de estos empleados justifican que acudir a un cajero automático no es un mecanismo práctico.



"Para ellos es práctico mejor formarse, sin embargo, esto también tiene otras complicaciones, principalmente de tiempo y un desgaste porque se tiene que contratar otro servicio de seguridad para el pago de la nómina".



Asimismo, enfatizó que está en proceso que los líderes sindicales lleguen a acuerdos con los trabajadores para que de manera pronta empiecen a hacer uso de este método.



"Es una situación práctica, conforme se vayan habituando al cobro por tarjeta y a perderle el temor a este tipo de transacciones, paulatinamente creo que se irá resolviendo".



Aunado a ello, señaló que aceptar el uso de cobro de alguna institución bancaria, les sería de gran beneficio para acortar tiempos, pues muchos de ellos, específicamente del área de Parques y Jardines, son de otros municipios, como Coatepec, Xico y Teocelo.