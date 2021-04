13 organismos del agua en Veracruz no le pagan al SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a 13 organismos operadores de agua potable de Veracruz en la “lista negra” de deudores “firmes”, esto es: no impugnaron y se niegan a pagar impuestos al Estado.



Es el caso de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Catemaco, con un adeudo pendiente desde el 16 de febrero de 2014; la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Fortín, con un adeudo del 1° de mayo de 2017.



Otra comisión en la lista negra es la de Jáltipan, con pendientes desde el 1° de septiembre de 2015 y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Minatitlán, con adeudo desde el 1° de enero de 2016 y la de Cerro Azul, con un adeudo del 16 de febrero de 2018.



La de Pánuco mantiene un pendiente desde 1° de diciembre de 2015; la de Álamo, desde abril de 2016 y Gutiérrez Zamora, desde febrero de 2016.



Lo mismo que las comisiones de agua de Lerdo de Tejada, Angel R. Cabada, Tantoyuca, Río Blanco y Agua Dulce.



De acuerdo con el ente tributario, dicha información corresponde con corte al 1° de abril de 2021 y en el caso de los créditos fiscales firmes, son aquellos adeudos que notificó el SAT pero que el contribuyente no impugnó, no hubo una resolución a favor del deudor y no hay más opción que pagar.