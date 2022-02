15 de febrero, último día para actualizar credencial del INE y para votar en revocación

El vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 10 con cabecera en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, recordó que la ciudadanía interesada en participar en la jornada de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, tiene hasta el próximo 15 de febrero para llevar a cabo la actualización de sus datos en la credencial para votar.Además, precisó que en caso de que no requiera hacer modificaciones a la información contenida en su identificación, sino únicamente tramitar una nueva por deterioro, pérdida o robo, tendrá como plazo el 17 de febrero."La solicitud de inscripción, corrección, actualización por pérdida de vigencia vence el 15 de febrero para efectos exclusivos de la Revocación de Mandato. Y quiénes extraviaron su credencial, se la robaron o tiene deterioro grave, tiene hasta el 17 de febrero, es decir, que no tiene ninguna modificación", manifestó en la entrevista.Romay Olmos apuntó que también podrán inscribirse hasta el 15 de febrero los jóvenes que cumplan 18 años entre ese día y el 10 de abril, día del referéndum contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Detalló que estos plazos fatales fueron acordados por el Consejo General del INE, el pasado 26 de enero, de allí que quién requiera actualizar su credencial lo podrá hacer hasta entonces, de lo contrario será excluido para acudir las urnas."Los trámites van a seguir en el módulo (del Registro Federal de Electores) pero a la ciudadanía se le va a notificar que después de los plazos descritos y hasta el 10 de abril, todos los trámites que se realicen con respecto a la credencial, incluyendo la recepción de la misma, deberán suscribir un formato para hacer constar que se les notifica que sus datos no serán incluidos en la lista nominal a utilizarse en la Revocación de Mandato", explicó.Al recordar que en el Distrito 10, que cubre la mayor parte de la Capital Veracruzana, la lista nominal se compone de 325 mil 429 electores; Romay Olmos indicó que el pasado 7 de febrero se llevó a cabo la primera insaculación de ciudadanos para integrar las mesas directivas."Del total de ciudadanos que nacieron entre mayo y junio se insacula el 13 por ciento de casa sección electoral, el total de insaculados en esta primera etapa fueron 22 mil 232", enumeró el funcionario electoral.