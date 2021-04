17 por ciento de la producción total de alimentos se desperdicia

De acuerdo con el estudio “Food Waste Index Report 2021”, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2019 se generaron alrededor de 931 millones de toneladas de desperdicio de alimentos, el 61 por ciento de los cuales provino de los hogares, el 26 por ciento del servicio de alimentos y el 13 por ciento del comercio minorista; esto sugiere que se desperdicia el 17 por ciento de la producción total mundial de alimentos.



“Estimaciones anteriores realizadas sobre el desperdicio de alimentos subestimaron significativamente su escala. Si bien los datos no permiten una comparación sólida a lo largo del tiempo, el desperdicio de alimentos a nivel del consumidor (hogar y servicio de alimentos) parece ser más del doble de la estimación anterior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”.



El informe considera que es necesario actuar sobre el desperdicio de alimentos de los consumidores en todo el mundo, apunta, ya que ofrece beneficios multifacéticos para las personas y el planeta, mejorando la seguridad alimentaria, abordando el cambio climático, ahorrando dinero y reduciendo las presiones sobre la tierra, el agua, la biodiversidad y los sistemas de gestión de desechos.



Hasta ahora, expone, el potencial de la reducción del desperdicio de alimentos ha sido “lamentablemente infrautilizado”, posiblemente porque la verdadera magnitud del problema y sus impactos no se han entendido bien, ya que las estimaciones mundiales se han basado en la extrapolación de datos de un pequeño número de países, a menudo utilizando datos antiguos. “Pocos gobiernos tienen datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos que justifiquen la necesidad de actuar y priorizar sus esfuerzos”.



El documento elaborado por Hamish Forbes, Tom Quested y Clementine O’Connor también señala que la generación de desperdicio de alimentos es muy similar en todos los grupos de ingresos de los países, lo que sugiere que las acciones a emprender para prevenirlo son igualmente relevantes en países de ingresos altos, medios-altos y medios-bajos. “Esto diverge de narrativas anteriores que concentraban el desperdicio de alimentos de los consumidores en los países desarrollados y las pérdidas de producción, almacenamiento y transporte de alimentos en los países en desarrollo”.



“No hay datos suficientes sobre la fracción comestible del desperdicio de alimentos para permitir un análisis comparativo entre los grupos de ingresos de los países, pero incluso si las partes no comestibles (huesos, semillas, cáscaras de huevo, etc.) predominan en los países de bajos ingresos, hay suficiente desperdicio total de alimentos en estas áreas para que los enfoques circulares u otras estrategias de desvío de desperdicios de alimentos sean importantes”.



La evidencia presentada en la publicación de PNUMA ha demostrado que el desperdicio de alimentos a nivel del consumidor es un problema de todos e implica que se dan todos los impactos ambientales de la producción de alimentos sin ninguno de los beneficios de la alimentación de las personas. “Con la inseguridad alimentaria generalizada para muchos cientos de millones en todo el mundo, abordar el desperdicio de alimentos es una cuestión fundamental para crear sistemas alimentarios de bajo impacto, saludables y resilientes”.