179 ciudadanos compiten por dos vacantes para Consejero del OPLE

Un total de 179 ciudadanas y ciudadanos buscan ser consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE).Algunas de las aspirantes intentan sustituir a Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE, quien a principios del próximo mes de septiembre concluye el cargo de 7 años por el que fue electo.Y otros buscan sustituir al consejero José Manuel Vázquez Barajas, quien hace seis meses concluyó el cargo pero su lugar no ha sido cubierto porque en la primera convocatoria ninguno de los aspirantes resultó idóneo.Esta vez, el INE busca a una mujer para ocupar la Presidencia del OPLE y a una consejera o consejero.La persona que sea designada consejera presidenta del OPLE Veracruz ocupará el cargo a partir del 4 de septiembre; y la ciudadana o el ciudadano que sea designado para la Consejería ocupará el cargo a partir del día siguiente de la aprobación del Acuerdo de designación; ambos serán para un periodo de 7 años.De acuerdo con la convocatoria, el 2 de abril se aplicará el examen de conocimientos y el 14 de ese mismo mes se darán a conocer los resultados.El 7 de mayo, los aspirantes presentarán un Ensayo en torno a un análisis de una moción sobre una situación problemática del ámbito político-electoral, en relación con las responsabilidades y las atribuciones, así como con las facultades y funciones operativas de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPLES.Mientras que el calendario de las entrevistas se definirá por la Comisión de Vinculación y a más tardar el 30 de junio se harán las designaciones.La convocatoria señala que en el caso de que se registren personas no binarias, en reconocimiento de sus derechos humanos, políticos y electorales, éstas no serán consideradas en alguno de los géneros, sin embargo, para efectos del cumplimiento del principio de paridad de género, se contabilizarán en el porcentaje correspondiente a los hombres, de forma tal que se garanticen las reglas de paridad en cada una de las etapas referidas en la presente convocatoria.Asimismo, en caso de que se registren personas trans se contabilizarán en el género con el que se identifiquen, para efectos del cumplimiento del principio de paridad de género.La Comisión de Vinculación presentará al Consejo General la propuesta de designación de conformidad con lo siguiente:Para ocupar la Consejería habrá una lista con al menos dos personas, de las cuales una deberá ser mujer y, hasta cinco personas de conformidad con el principio de paridad de género, para que de ésta se designe a quien ocupará el cargo.Para la Presidencia se podrá presentar sólo la propuesta de la mujer que ocupará el cargo. La propuesta de las personas candidatas deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para ocupar el cargo.