2 hermanitos de Zongolica, lesionados al quemar pirotecnia

Luego de que dos menores de edad resultaron con lesiones por quemar cohetes en este municipio, el director de Protección Civil, David Flores Betanzo, hizo un llamado a los padres de familia para que eviten el uso de pirotecnia.



Mencionó que el martes por la tarde se le solicitó el apoyo por dos niños a quienes les estalló un cohete mientras lanzaban algunos y resultaron lesionados.



Recordó que el Gobierno ha buscado regular la venta de artículos explosivos por los accidentes y tragedias que ha causado por lo que es necesario que las familias también colaboran y eviten darles a sus hijos ese tipo de productos.



Expuso que el mal manejo de un cohete puede causar lesiones que van desde quemaduras hasta amputación de algún dedo y no hay necesidad de que en estas fechas las familias tengan que pasar por ese tipo de situaciones.



Reconoció que es usual que desde los festejos guadalupanos, la noche de Navidad y el Fin de Año se use pirotecnia, por lo que hizo un llamado a la población "a no echar cohetes" pero si lo van a hacer al menos tener cuidado y no dejar el uso de esos artículos en manos de los niños.



Sobre los menores lesionados el martes, indicó que se trató de Alan Misael "N", de 5 años, quien tuvo inflamación en la órbita ocular, una esquirla a la altura del temporal izquierdo a tres centímetros del oído y múltiples abrasiones y deformidad del labio superior.



La otra menor lesionada es Mireya "N", de 7 años, quien tenía abrasiones por esquirlas en tórax y cara, además de quemaduras en la piel.