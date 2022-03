20:53 horas: Levantan bloqueos en Orizaba; llevarán protesta a Xalapa

Familiares y compañeros del taxista Jorge Pérez Alvarado, conocido como Yamamoto, se retiraron de los tres puntos en los que mantuvieron bloqueos en la ciudad decepcionados por no ser atendidos por ninguna autoridad.Luego de que bloquearan los dos principales accesos a la ciudad, los inconformes se retiraron primero de Los Arcos, en los límites con Río Blanco, luego de la Calle Real a la altura de Ciencias Químicas, y finalmente de Madero y Calle Real, pasadas las 20:30 horas.Tanto los trabajadores del volante como los familiares lamentaron que ni las autoridades municipales ni las estatales tuvieran la sensibilidad de acercarse para mostrar por lo menos un poco de amabilidad a quienes se enfrentan a la angustia de tener a una persona desaparecida.Jairo Guarneros Sosa, asesor de taxistas y amigo de “Yamamoto”, mencionó que, ya que las autoridades se niegan a acercarse, tendrán que acudir ellos a la Fiscalía de Córdoba para exigir que haga su trabajo de manera pronta y también irán a Xalapa.“Vamos a manifestar nuestro descontento en Córdoba y vamos a manifestarnos también ante Gobierno del Estado porque ni siquiera tuvieron la más mínima sensibilidad para acercarse”, comentó.Señaló que cuando vayan a Xalapa irán caminando, como una forma de evidenciar que las autoridades no están asumiendo su responsabilidad.Lamentó que el año se esté empezando mal y que se vea, una vez más, que la suerte de los ciudadanos al gobierno no le importa nada.