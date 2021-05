20 colonias de Tuxpan enfrenta desabasto de agua

Prácticamente en la primera mitad de la temporada más aguda del estiaje, que inicia en marzo y se prolonga hasta agosto, residentes de comunidades y de la zona urbana reclaman que se les abastezca de agua.



Para paliar la escasez, actualmente se desarrolla un operativo de reparto en pipas, sin embargo, el jefe de la oficina operadora de la Comisión de Agua del estado (CAEV), Jorge Alberto Vargas Chabelo, atajó que una situación que empeora la problemática es que muchas de las familias no tienen recipientes suficientemente grandes para recibir y almacenar el vital líquido.



Aseveró que todos los días 15 pipas realizan recorridos para entregar agua de manera gratuita, pero mencionó que los trabajadores repartidores han observado que la gente no cuenta con tinacos y solamente les llenan cubetas, tambores y hasta botellones de plástico.



En la ciudad son casi 20 colonias con desabasto y varias comunidades se reportan en igual situación, pero el representante local de CAEV insistió que las familias no cuentan con recipientes de mayor capacidad para almacenar, por ejemplo, lo necesario para una semana.