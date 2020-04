20% de negocios en Veracruz-Boca del Río ya no volverían a abrir: CANACO

Al menos un 20 por ciento de los negocios de Veracruz y Boca del Río que suspendieron actividades por la contingencia sanitaria del COVID-19 podrían cerrar de manera definitiva, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza.



Se trata principalmente pequeños negocios que se dedican a los giros considerados como no esenciales.



"Aproximadamente un 20 por ciento, un gran porcentaje entre pequeñas y medianas empresas de diferentes giros, ahorita los que están subsistiendo son los que se dedican a la venta de alimentos", dijo.



A la fecha, el 95 por ciento del total de comercios en este ámbito no indispensable ya han bajado sus cortinas y se encuentran otros realizando labores desde casa.



"Están cerrados aproximadamente un 95 por ciento de los negocios que se pidió que cerraran por el coronavirus, esto de los que tienen que cerrar, porque hay negocios que se les pidió que continuaran trabajando puesto que la ciudadanía necesita productos básicos".



El líder empresarial señaló que es necesario apoyo al sector formal de la economía, porque sólo el 5 por ciento de la actividad comercial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se mantiene activo.



"Es nuestra preocupación porque habrá mucho desempleo y un caos muy fuerte. Estamos viendo que no se está volteando a ver la magnitud del problema y es todo México", dijo.



Desde el inicio de la contingencia, aseguró que la mayoría de las empresas que cerraron mandaron a los empleados a casa y con apoyo de su salario.