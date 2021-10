20 miembros de la comunidad LGBTTTI están reportados como desparecidos en el Estado

Durante este 2021 hay reporte de 20 personas de la comunidad LGBTTTI en el Estado que se encuentran desaparecidas, a eso se suma el hecho de que la sociedad no acaba de aceptar que a este sector lo matan por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual.En entrevista, el presidente de la Coalición Coalición Estatal LGBTTTI-Veracruz, Benjamín Callejas Hernández, dijo que ya se acercaron a la Comisión Estatal de Búsqueda. "Pues hay gente desaparecida de nuestra población, te puedo comentar que hay familiares, amigos que pertenecen a nuestra comunidad y en lo que va del año aproximadamente hay 20 personas desaparecidas de nuestra población".Añadió que la situación de inseguridad en el Estado de Veracruz es generalizada "pero lo que ocurre aquí es que la gente todavía no termina de entender que al igual que a las mujeres las asesinan por ser mujeres, a la población de diversidad sexual la asesinan por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, no es porque haya sido que están involucradas con situaciones ilícitas o con personas que estén al límite o margen de la ley".Dijo que en la actualidad hay un discurso de odio proyectado en la sociedad, el cual va desde el ataque en redes sociales, violencia verbal, las agresiones incluso por parte de algunas instituciones como en su momento fue la Secretaría de Seguridad Pública pues acosó y extorsionó, hasta lo que es la pérdida de la vida como se observa en este momento.Añadió que se pidió hace un mes audiencia con quien está al frente de esta comisión para poder hacer una campaña preventiva. "Consiste en que quien quiera interactuar con alguna persona sepa a dónde va a acudir al antro, al café, a su casa, su vivienda para que estén en alerta el resto de sus amistades y familiares y que se le dé seguimiento".Apuntó que están a la espera de que se anuncie la cita para plantear la forma en cómo se puede trabajar con la comisión y es que añadió que preocupan los altos índices de desaparición de esta población al menos durante este último año.