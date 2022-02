200 presos en Veracruz saldrían libres con caída de ultrajes

Tras la declaración de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Veracruz podrían salir en libertad aproximadamente 200 detenidos que fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por haberlo cometido.Así lo estimó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al aclarar que de las mil 33 personas tras las rejas por dicho ilícito, que en inicio se había informado, no todos quedaban presos, ya que dependía de la gravedad de la conducta y la penalidad que podría aplicárseles, además de si cometieron otros delitos."Son alrededor de 200, desde hace unas semanas se estaba revisando el estatus, entonces de eso mil 33 no todos quedaban en prisión porque recuerden que como estaba establecido, dependiendo de la gravedad era prisión o no, dependiendo de las formas y la penalidad también", enfatizó en conferencia de prensa de este lunes.García Jiménez recordó que en el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial, el presunto responsable de delitos tiene algunos beneficios, incluso si fuera culpable."Se analizó y finalmente se estaba en poco más de 500 que se dio, como lo he establecido, que varios de los presuntos responsables de este delito eran presuntos responsables y la verdad delincuentes de delitos graves", puntualizó el mandatario.Por ello acotó que luego de la revisión, los aprendidos que supuestamente cometieron delitos graves, ya tenían otra investigación o carpetas iniciadas por esos hechos, "y por lo tanto se les cumplimentaron órdenes de aprehensión y quedaron alrededor de 500".En este sentido, dijo que ahora será trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado (PJE), atender lo que procederá con los presos que podrían recobrar la libertad tras el fallo de la SCJN."El responsable de delitos graves ya tiene en su haber otros señalamientos además de ultrajes (...) Entonces alrededor de 200 personas podrían quedar libres y no se encuentran allí jefes de plaza", dijo.Pese a que los ministros expusieron que la hasta hoy redacción del delito en el Código Penal de Veracruz vulneraba la libertad de expresión; el titular del Ejecutivo aseveró que el objetivo de agravar el ilícito nunca fue con el propósito de afectar este derecho, por el contrario indicó que su Gobierno no permitirá la impunidad para quien atente contra un periodista, tal como con las mujeres.Comentó que la noche de este lunes podría reunirse con la fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, para que le precise el número de reclusos, sometidos a prisión preventiva oficiosa, que podrían salir libres con esta determinación del máximo Tribunal Constitucional del país."Ella estaba trabajando como en más de 90 carpetas, que se encontraban esos 200 en otros delitos (...) Insistimos que este Gobierno siempre estará del lado de la sociedad, de su seguridad, seguiremos trabajando en ello", resaltó el gobernador veracruzano.