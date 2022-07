2019, primer año de Gobierno de AMLO, es oficialmente el que más asesinatos registra

El 2019, el primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, oficialmente es el año con el mayor registro de personas asesinadas en el país con un saldo de 34 mil 582 homicidios dolosos y mil 6 feminicidios.De acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y difundida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los datos oficiales indican que hubo un aumento de 2.6 por ciento respecto a 2017, y significó una tasa de 27 por cada 100 mil habitantes.La gran mayoría de los delitos nunca son juzgados, además, de que las autoridades gubernamentales solamente registran la cantidad de homicidios y no las circunstancias en las cuales se produjeron.En su Programa Institucional 2020-2024, la CEAV también reconoce que en 2018 México ocupa el cuarto lugar mundial de los países con más impunidad, lo que evidencia las falencias del sistema de justicia y la poca confianza ciudadana que existe hacia las instituciones.Es tan evidente la impunidad que hay Estados como Guerrero, en los que se calcula que únicamente el 0.99 por ciento de los delitos consumados terminan en sentencia condenatoria.El organismo señala que el relevo de la administración pública federal para el periodo 2018-2024 encuentra una situación generalizada de debilidades institucionales para que las víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones a derechos humanos accedan y ejerzan efectivamente los derechos que les asisten a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.Lo cual se inscribe en un contexto en el que los efectos derivados de las estrategias de seguridad pública hasta hace poco vigentes todavía no se han atendido ni resuelto por el conjunto de instituciones del Estado Mexicano.Asimismo, asienta que, si bien es evidente que el crimen organizado es la causa de la mayoría de los actos de violencia letal en México, no se puede saber con precisión cuantos actos con violencia se derivan del crimen organizado y qué otras dinámicas están produciendo violencia en el país.Además, ni las estadísticas policiales ni las judiciales producen suficientes detalles para un análisis específico y eficaz de las políticas públicas; así como una ausencia de información precisa sobre tiempos, ubicación o número de víctimas que se puedan referenciar con datos de personas desaparecidas o fosas clandestinas.En cuanto a la desaparición de personas, la CEAV avala los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señalan que ese delito, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, provoca daños irreparables a las víctimas, sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles temor e incertidumbre, además de un deterioro económico y de salud física y mental.Esta se enmarca en un problema estructural derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país.Por otro lado, en el informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas emitido el 6 de enero de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD), detalló que desde los años 60 al 31 de diciembre de 2019, se cuenta con registro de 61 mil 637 personas desaparecidas, o no localizadas, de los cuales 97.43 por ciento corresponde al periodo comprendido entre 2006 y 2019, con 60 mil 53 registros.Por ello, en el Programa Institucional de la CEAV se plantea como otro de sus objetivos, el garantizar el funcionamiento articulado y coordinado del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para formular, implementar y evaluar medidas, lineamientos, directrices y cursos de acción de la política nacional integral de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.