2019 registró gran desabasto de medicamentos para pacientes con VIH/Sida

El 2019 ha sido uno de los peores años para las personas que tienen VIH y Sida , así como para los defensores de los derechos humanos, de esta manera lo expresó Martha Patricia Ponce Jiménez, miembro del Grupo Multisectorial en ITS y VIH/Sida del Estado de Veracruz.



Y es que indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido de 10 a 15 denuncias diariamente de todo el país y Veracruz ocupa el primer lugar por desabasto de medicamentos.



Señaló que en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) no ha habido desabasto porque los medicamentos los manda directamente la Federación en especie.



No obstante, lamentó que en Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba Coatzacoalcos y Minatitlán se han registrado denuncias permanentes frente a la CNDH por el desabasto en instituciones como PEMEX, IMSS e ISSSTE.



"Hay cerca de 10 mil personas que se atienden y en los 5 CAPASITS tenemos el medicamento, porque lo manda directamente la Federación en especie, no en dinero", acotó.



Recriminó que, aunque se trata de una cuestión del Gobierno Federal, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, no da un posicionamiento ni dialoga con sus pares a nivel nacional para dar una solución a la problemática.



"Él es el representante de Salud y debería dar un posicionamiento y un diálogo con sus pares, porque no entregar medicamentos es una violación de los derechos humanos", concluyó.