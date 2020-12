2020, año perdido para hoteleros de Tuxpan; hubo proyectos pero se detuvieron

El año que termina ha sido el más complicado, mientras que para el 2021 se tiene incertidumbre respecto a las inversiones que se detuvieron por la emergencia sanitaria, señaló Estela López Sánchez, presidenta Asociación de Hoteles y Moteles de Tuxpan y la Región Huasteca.



En un recuento de daños por la pandemia, expresó que durante nueve meses el sector estuvo en contracción, con cierre temporal de hoteles y reducción de sueldos al personal para evitar despidos.



Sin embargo, en este mes de diciembre el panorama ha sido más halagüeño, pues ha iniciado de manera gradual el arribo de turistas, muchos de ellos en visita familiar de fin de año.



“Estamos cerrando con un 40% de ocupación y para nosotros eso no es tan malo”, dijo, tomando en cuenta la mala racha de referencia, aunque en otros años la demanda de hospedaje era en estas fechas por arriba del 80%, sin embargo, la emergencia sanitaria continúa y el arribo de visitantes es limitado.



Asimismo, mencionó que, aunque se hablaba de proyectos de nuevos hoteles en el puerto durante este 2020, estos se detuvieron por la crisis derivada de la emergencia sanitaria.



“A ciencia cierta no sabemos todavía si van a llegar o no para el próximo año pero al parecer hay ojos que voltean hacia Tuxpan, entonces esperamos que así sea”, concluyó.