2020 será difícil y complicado por incendios forestales y estiaje: José Llanos

La temporada de incendios forestales y estiaje de este 2020 será muy complicada, toda vez que el 2019 registró un 30% por debajo de lo que normalmente llueve y ha sido el año más seco de las últimas tres décadas, aseveró José Llanos Arias, subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil.



Expuso que fue en el año 1981 cuando se tuvo un buen registro de lluvias, mientras que el 2019 concluyó con mucho déficit de precipitación pluvial.



De continuar ese déficit de lluvia, se prevé que en los meses de marzo, abril y mayo se complique el abasto de agua para las casas habitación en comparación con años anteriores.



Dijo que el pronóstico meteorológico sigue indicando que en lo que resta de la temporada invernal habrá una disminución de precipitación pluvial y por consecuencia, los cauces de ríos y arroyos descenderán considerablemente.



Aunado a ello, las temperaturas cálidas de abril y mayo provocarán una mayor evaporación que reduce la cantidad de agua de los afluentes.



“Podríamos tener temperaturas muy elevadas, pues si ya estamos teniendo un invierno no tan frío y con temperaturas altas, pudiera ser un indicativo de que la estación primaveral será con temperaturas altas”.



Añadió que la escasez de agua en los últimos meses y las heladas matutinas en las partes alta de la entidad prácticamente, “es combustible” que está propenso a cualquier acción, que desafortunadamente, es la actividad humana la que genera el mayor número de incendios forestales.



Manifestó que en el invierno no será tan frío, por lo que continuarán los periodos de temperatura alta, incluso, por arriba del promedio, lo que provocará condiciones favorables para que algún incendio forestal se pudiera extender con mucha facilidad.



Por lo que exhortó a la población que visita las zonas boscosas a cerciorarse de apagar completamente fogatas y colillas de cigarrillos y no dejar vidrios en el suelo, ya que con el sol hace un efecto de lupa que puede provocar un incendio.