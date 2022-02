Hay acosadores sexuales entre funcionarios de Veracruz, exhibe Contraloría

Aunque la Contraloría General del Estado ha aplicado sanciones e inhabilitaciones por acoso sexual, estos casos aún no han sido reportados por la Comisión contra el Acoso y Hostigamiento Sexual.Al respecto, la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, confirmó que el 2021 cerró con más de 40 denuncias de acoso sexual contra diversos servidores públicos.Confirmó que ya hay diversas sanciones, incluidas inhabilitaciones, pero no se han reflejado en el portal de transparencia de la dependencia.En entrevista, la Contralora dijo recientemente que los casos se han presentado en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en la Dirección de Tránsito y Transporte, entre otros.Indicó que en este año también se han registrado casos, pero no señaló cuántos van. En estos estarían incluidos aquellos casos que la diputada local, Anilú Ingram Vallines, quien exhibió que existen en la Secretaría de Gobierno, a cargo de Patrocinio Cisneros Burgos, a quien le entregó un listado completo.“Sigue habiendo porque acuérdense que son conductas personales, no tienen nada que ver con las dependencias, sino ya es cuestión del servidor público”, aclaró.Santoyo Domínguez afirmó que ya hay sancionados e incluso inhabilitaciones de servidores públicos, aunque no mencionó la cifra de estos últimos y el dato no aparece en la página de la Contraloría General.Sostuvo que todos los casos y sus consecuencias se expondrán en la sesión extraordinaria de la Comisión contra el Acoso y Hostigamiento Sexual.“Se van a identificar esta evolución de si han aumentado o reducido las estadísticas, en dónde tenemos que prestar más atención, en donde hay que crear nuevas capacitaciones específicas para este tipo de servidores públicos”, dijo.