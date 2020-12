2021: las coaliciones electorales

Se registraron sendas coaliciones electorales ante el INE, la coalición gobernante en el plano legislativo: Morena-PT-PVEM y, la coalición “opositora”: PAN-PRI-PRD, lo primero que hay que mencionar es que ambas no tienen narrativa para la formación de esas coaliciones, así como tampoco un proyecto político que las defina, lo único que resalta es una especie de teoría de la “silla”, en la parte opositora, “quítate porque yo me tengo que sentar” y del otro lado, una versión chata, simplista de una vuelta al pasado con la mafia del poder.



Es importante recordar que hace 20 años la llamada “oposición”, la que realmente existió se oponía a lo que se definió en la vox populi como el “sistema”, es decir, en el plano nacional al presidente de la república, al presidente de su partido, a los líderes del congreso de la unión y, hasta el poder judicial; éste ejercicio se reflejó en las entidades federativas, con los gobernadores, sus dirigentes estatales, líderes de los congresos locales y, con el poder judicial; existía una narrativa de la “democracia”, la “transición” del “cambio político”, entre las más relevantes, esa dicotomía entre autoritarismo y democracia fue la dinámica política de 1977 al año 2000.



Actualmente, las “oposiciones” desde el arribo del PAN a la presidencia de la república, lo que se observó es que los gobernadores del PRI tenían cooptadas a las dirigencias estatales del PAN y del PRD, bancadas completas en los congresos locales, presidentes municipales, etc., en Veracruz se inauguró la adjetivación del PAN y PRD “rojo”; a diferencia de las gubernaturas del PAN que no practicaron eso, sino que su apuesta fue sobre los resultados gubernamentales, como lo fue en: Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Querétaro y; de manera intermitente en Chihuahua, Yucatán; un caso aparte fue Jalisco, en donde el PAN fue carcomido por su corrupción interna; en otra vertiente neopanista, fue la parte dinástica se observó en Puebla y Veracruz. En el caso del PRD, los primeros gobernadores fueron escisiones del PRI y, el modelo de gobierno fue similar a los del priismo, la cooptación de los líderes del PRI y PAN, allí están los casos de Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas, entre los más visibles. En los hechos no hubo diferencias gubernamentales cuando gobernó el PRI y el PRD; en el caso del PAN la mayoría adquirió características gerenciales híbridas.

Quizá, por lo anterior, en la primera encuesta, la mayoría de mexicanos rechaza a ambas coaliciones al no observar diferencias, en lo que respecta a la coalición gobernante, en el caso particular del PT y PVEM, el primero fue producto de Raíl Salinas de Gortari por ser amigo personal de Alberto Anaya, éste sólo le interesa de manera anual la discusión del presupuesto para “etiquetar” los recursos de los famosos Cendis, que son administrados por su esposa, es decir, es un partido depredatorio de los presupuestos, ya que esa es su cuota permanente (al menos fue lo que presencié en la cámara de diputados de 2006 a 2009, en donde ya era una tradición “cederle” esa parte del presupuesto a ese partido político y, lo sigue haciendo hasta este año 2020); en el caso del PVEM, ha sido la meretriz electoral desde el año 2000 a la fecha, puesto que sus alianzas han sido con el PAN, PRI y, ahora con Morena, un partido que no es ecologista, que ha mantenido su registro por los despistados ambientalistas que al no informarse de quienes dirigen ese partido le votan de manera incauta, además de que contratan actores para sus promocionales y, en un reducido porcentaje de sus votos es la cultura televisa que proyectan a través de los “comprometidos actores” con el medio ambiente. Es una rémora en el subsistema de partidos, puesto que no ha aportado nada para el país, su única contribución fue para cerrar el sistema político, ya que a ellos se les debe el aumento de los requisitos para convertirse en partido político, ya que propusieron aumentar de 100 asambleas distritales o 10 asambleas estatales a 200 distritales y 20 estatales respectivamente, en el año 2005.



En el lado “opositor”, al no existir el “sistema” no saben a qué se oponen, de allí su crisis de identidad, de propuesta, de narrativa, de gobernar de manera distinta, etc.; tienen de aliados a un grupo de empresarios importantes, tal y como pasó en los años 80 cuando los empresarios fortalecieron al neopanismo y, fueron candidatos formidables como el Maquío (hoy sus hijos, como un mal chiste están apoyando a la 4T), Fernando Canales Clariond, el “negro” Elizondo, “Pancho” Barrio, entre los icónicos de su época; empero, actualmente, se aglutinan en una formación que se denomina “México Sí”, imitando a la oposición chilena para enfrentar a Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, donde se votaba por el “Sí” o “No”, quizá la caricaturización que hoy vemos en la oposición es gracias a la película sobre ese tema protagonizó Gael García que llevó de título “No” en el año 2012; la confusión reside en que México no es una dictadura, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tintes autoritarios debido a su formación política que data del echeverrismo y del lopezportillismo, por eso la brújula política en la oposición la tienen pérdida.

Finalmente, el resultado de ambas coaliciones podría ser en un primer escenario: la abstención, y que la sociedad mexicana mantenga el castigo a los partidos de la alternancia: PAN-PRI-PRD; el segundo escenario derivado de aquel, es que la coalición gobernante ante la baja votación mantenga una mayoría simple en la cámara de diputados, esto debido a la solidez en la conformación de los “siervos electorales” capturados a través de los programas sociales; la única luz que se observaría es que la “oposición” se reconstruya en estos días para enfrentar de mejor manera la elección de 2021 y captar el voto de la mermada clase media en un escenario inédito de pandemia, aunado a crisis estructurales de: seguridad pública, economía, sanitaria y, educativa, entre las más sentidas entre los mexicanos; en donde es la primera vez que en la política no se juega por el futuro porque es altamente incierto, de allí que la palabra “cambio” no se pueda asociar con la oposición porque no representaron el cambio en el pasado inmediato y, porque el futuro lo tienen cancelado, al parecer los mexicanos se enfrentan a una disyuntiva entre el cretinismo y el abismo, entre la continuidad y el no futuro de este país.