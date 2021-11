2022 podría ser complicado para las pequeñas y medianas empresas

Un año complicado es el que se espera para el 2022, presupuesto de la Federación no se dio como se esperaba ni se consideran apoyos fiscales o de programas para las pequeñas y medianas empresas, indicó Iván Tamer Chahín, tesorero de la Coparmex delegación Orizaba.Señaló que a pesar de que 2021 ha sido menos complicado que el año anterior, aun no se logra una recuperación total de la economía.Comentó, en cuanto a empleos, de cada 100 que se perdieron durante el 2020 debido a la pandemia, a la fecha se han recuperado 80, por lo que sí hay mejoría, pero aún hace falta avanzar.Recordó que durante la etapa de la pandemia nunca se ofrecieron apoyos a ese sector y ahora la reforma fiscal no considera estímulos, tampoco programas de apoyo, por lo que empresarios deben continuar con el reto de hacer crecer las fuentes de empleo.Tamer Chahín señaló que aunque en este año se tienen mejores condiciones que las que se vivieron durante el 2020, ya que hay mayor actividad para los prestadores de servicio, el reto de salir adelante sigue estando principalmente en manos de los empresarios.