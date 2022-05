2022 se perfila a ser el segundo año más seco en Veracruz desde 1981

Debido a la falta de lluvias en los últimos cuatro meses, Veracruz vive el segundo año más seco desde 1981, dio a conocer la hidrometeoróloga del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (OCGC-CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.Explicó que con corte al 5 de mayo de 2022, Veracruz registra una precipitación acumulada de 180.3 litros por metro cuadrado, esto es sólo abajo de 2019 con 156.3 litros pero ligeramente arriba de 2002, cuando las lluvias no rebasaron los 189.3 litros por metro cuadrado.“El primer año más seco es 2019 con 156.3 milímetros (litros acumulados de lluvia por metro cuadrado) y al momento, sólo ha llovido el 59 por ciento de la media (promedio)”.Además, la analista refirió que a una semana del cierre de la temporada de “nortes”, heladas y nevadas, México sólo registró 45 de los 56 frentes fríos pronosticados de 2021 a 2022.“Es decir, fue una temporada de frentes fríos bastante baja, el pronóstico no fue muy certero y de estos 45 frentes, 29 transitaron por el estado de Veracruz”.Abundó que el pronóstico a corto plazo no prevé el ingreso de un frente frío en el país, ni en Veracruz en los próximos 8 días.“Casi pudiéramos decir que así va a quedar esta temporada de frentes fríos porque sigue sin observarse la llegada de algún sistema a territorio mexicano”.En cuanto a los ríos, Luna Lagunes indicó que esta situación igual afecta a los ríos, es el caso del Uxpanapa en la estación Tierra Morada, municipios de Las Choapas, con 56 centímetros por abajo de la media y en Isla, el río Tesechoacán corre con 30 centímetros abajo de su promedio.