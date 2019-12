21 de diciembre, último día para canjear credencial con terminación 19: INE

El vocal del Registro Federal de Electores, Sergio Vera Olvera, dio a conocer que faltan 135 mil ciudadanos de canjear su credencial con terminación 19 y tendrán hasta el sábado 21 de diciembre para acudir a los 71 módulos en el Estado de Veracruz.



Así también, indicó que aquellas personas que no acudan, serán dados de baja el 31 de diciembre.



"Las credenciales tienen una vigencia de 10 años y las que tienen terminación 2019 ya están por concluir. Los módulos estarán abiertos hasta el sábado 21 de diciembre y toda la gente que no acuda a hacer el canje, pues a partir del primero de enero ya no formarán parte del padrón electoral y tendrán que iniciar un nuevo trámite".



En ese sentido, refirió que al no formar parte del padrón electoral, les puede ocasionar diversos problemas con instituciones públicas y privadas y no les será aceptada como identificación oficial.



"Aquí hay que aclarar muy bien que no son todas las credenciales, solamente las de terminación 19 y la ventaja es que ya estarán usando el nuevo modelo de credencial para votar".



Respecto a las especificaciones nuevas del plástico, informó que contarán con el código QR, lo que ayudará, con base en una aplicación, a saber su vigencia y demás innovaciones.



Aunado a ello, expuso que un total de 69 mil credenciales serán destruidas, pues muchos ciudadanos acuden a realizar trámites, cambios de domicilio y corrección de datos y dejan la documentación.



"Tenemos credenciales en Sesión del Órgano de vigilancia que se encuentran en pausa. Estamos a punto de destruir 69 mil documentos que son regresados precisamente en trámite. Ahí dejan la credencial, tenemos que retenerla y tenemos que destruirlas".



Para finalizar, agregó que con la nueva identidad, es decir, el plástico, se redujo el gasto de cada una, ya que anteriormente costaba entre 12 y 14 pesos y ahora oscila entre 8 y 7 pesos.