21 diputados federales dieron positivo a COVID-19, asegura Legislador

La pandemia del COVID-19 también ha afectado a legisladores mexicanos, ya que en lo que va de esta contingencia han dado positivo a este virus 21 diputados federales.



Al respecto, el diputado Carlos Valenzuela mencionó que la semana pasada les realizaron pruebas rápidas y al entregarles los resultados, sus homólogos resultaron contagiados.



Sin embargo, aclaró que la cifra podría ser mayor, ya que no todos accedieron a realizarse este examen médico.



"Diputados del PAN y de MORENA resultaron positivos, lamentablemente no se aplicó de manera obligatoria esta prueba pero sí se la realizó una mayoría de los diputados. Se hizo un operativo en la Cámara de Diputados y nos tomaban la muestra y en 12 horas nos entregaban los resultados, yo resulté negativo afortunadamente”, dijo.



Valenzuela criticó que no todos los legisladores estuvieran de acuerdo en realizarse las pruebas, pues recordó que el próximo 22 de julio habrá sesión extraordinaria y se corre el riesgo de un brote masivo, ya que los diputados van y vienen de sus lugares de origen, por lo que consideró irresponsable la negativa de algunos legisladores a realizarse esta prueba.



“Si no se hicieron la prueba, no sabemos si están regando el contagio cuando pasan por filtros como el aeropuerto que son focos de infección y posteriormente pueden ocasionar un rebrote”, lamentó.