23 muertes por “neumonía atípica” en Orizaba habrían sido por COVID-19: Alcalde

Durante abril y lo que va de mayo, el Registro Civil de Orizaba ha levantado 11 actas de defunción por posible coronavirus y 23 más por neumonías atípicas, informó el alcalde Igor Rojí López, quien comentó no dudar que haya casos de personas con COVID-19 que fallecen en su hogar.



"Las neumonías atípicas durante el mes de abril y mayo ya alcanzan 23, que si bien no podemos confirmar que son COVID-19 porque no hay protocolo de hacer estudio, porque no dio tiempo y no se le tomó la muestra, el doctor López Gatell dice que pueden ser consideradas como COVID-19. Y luego por posible COVID-19, hay 11 actas", dijo.



Detalló que aunque no todos son orizabeños, sí hay un número importante de personas que son del municipio.



Añadió que hay varios casos que no llegan al Sector Salud, pues algunos pasan en sus casas la enfermedad y en algunos casos hasta fallecen.



"El día de ayer tuvimos uno de ellos en la avenida circunvalación; se hizo un operativo en una casa donde murió una persona que no se confirma si es o no COVID-19 pero por las características del deceso, es que se pone en el acta posible caso de COVID-19".



En rueda de prensa, el Alcalde informó que el Comité de Protección Civil Municipal decidió aplicar algunas otras medidas de prevención en la ciudad y en sitios donde llega gran número de personas hacer compras o recibir apoyos o hacer pagos.



"Hemos analizado la situación que se presenta a partir de hoy en Orizaba, este 18 de mayo. Y es que ayer en la noche, en el mapa de la Secretaría de Salud cambió Orizaba de color ámbar a rojo con 21 casos oficiales pero no quiere decir que sean los únicos casos. Y es que el doctor López-Gatell asegura que por cada paciente confirmado hay ocho más".



El munícipe acotó que han sido positivas las acciones que se han efectuado en el municipio para poder prevenir la transimion de casos de coronavirus, incluso destacó que también los orizabeños han puesto de su parte en estas acciones. Y es que destacó que por Orizaba circulan personas de un promedio de 25 municipios vecinos, por lo que se endurecieron las medidas.



Por eso es que también se hará un cerco sanitario en el mercado “Emiliano Zapata” los días miércoles y sábado que es cuando se observa mayor número de personas. Lo que se busca es que la gente siga comprando pero con medidas preventivas, como uso obligatorio de cubrebocas y ahí se les aplicará gel sanitizante.