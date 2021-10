242 veracruzanos más dieron positivo a COVID-19 en las últimas 24 horas

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 118 mil 785 (+242 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 247 mil 803 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos mil 178 y sospechosos 383. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 103 mil 783 pacientes y están en vigilancia mil 156.La dependencia contabiliza 13 mil 846 (+84 nuevos) decesos, reportando 116 mil 026 resultados negativos y 12 mil 992 sospechosos acumulados.Plan Nacional de VacunaciónLas primeras dosis para el sector de 18 años y más años serán aplicadas en los próximos días como sigue:07 de octubre:Agua Dulce.Atoyac.07 y 08 de octubre:Atzalan.Chinampa de Gorostiza.Ixhuatlán del Sureste.Del 07 al 09 de octubre:Alvarado.Coatzintla.Juan Rodríguez Clara.Tres Valles.08 y 09 de octubre:Atzacan.Chinameca.Ixhuatlancillo.Lerdo de Tejada.Oluta.Segunda dosis en el municipio de Xalapa:07 de octubre: primer apellido con inicial de P a T.08 de octubre: primer apellido con inicial de U a Z.Si perteneces a otro sector de la población y por alguna razón no has sido vacunado, aún puedes asistir a los municipios donde estén aplicando la primera dosis a los jóvenes.Acude con tu hoja de registro, credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio; de esta manera, evitarás los síntomas graves de COVID-19 y llegar a terapia intensiva con tu vida en peligro.También las mujeres embarazadas con 18 años cumplidos y más de nueve semanas de gestación pueden acudir al módulo más cercano; las que sean menores de edad, podrán hacerlo en la plataforma nacional.A quienes recibieron la vacuna de una sola dosis, se les recuerda que ésta es considerada esquema completo y ya no pueden solicitar otra aplicación.Regístrate en https://mivacuna.salud.gob.mx/ y no olvides consultar el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y acude al hospital más cercano por algún evento de gravedad.Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!